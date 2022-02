Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations s'attèle à l'élaboration d'une nouvelle carte de distribution du lait subventionné en coordination avec le ministère de l'Agriculture pour un meilleur approvisionnement du marché en cette matière, a indiqué un responsable du ministère.

Dans un entretien à l'APS, le directeur de l'organisation des marchés et des activités commerciales au ministère, Ahmed Mokrani a précisé que la nouvelle carte, en cours d'élaboration, regroupera le plus grand nombre de communes, notamment celles situées dans les zones d'ombre afin qu'elles puissent bénéficier de la distribution du lait en sachet vendu au prix codifié (25DA). Il a précisé que le ministère du Commerce a recensé près de 400 communes situées dans les zones d'ombre qui ne sont pas approvisionnées en lait subventionné, ajoutant que des réunions de coordination avec le ministère de l'Agriculture ont été tenues pour la révision de la carte nationale de distribution du lait.

D'autres réunions regroupant les r esponsables des deux secteurs auront lieu les prochaines semaines pour l'adoption de la nouvelle carte, a-t-il indiqué.

Concernant les mesures prises pour mettre fin aux perturbations que connait la chaîne de distribution du lait subventionné durant le mois sacré, M. Mokrani a fait savoir qu'une quantité de 5.000 tonnes de poudre de lait sont prévues pour soutenir les opérations d'approvisionnement du marché national, notamment au niveau des zones d'ombre.

Un quota supplémentaire de 5.000 tonnes sera acheminé vers 119 laiteries par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), a-t-il affirmé, rappelant que ce quota sera dédié principalement aux zones d'ombre pendant le mois sacré. L'ONIL injecte mensuellement une quantité de 14.79 tonnes au profit de 119 laiteries (104 privées et 15 relevant du groupe GIPLAIT), a-t-il dévoilé, ajoutant que cette quantité permet la production de 141.543.689 litres de lait soit une moyenne de 4.7 millions de litres / jour. Dans ce cadre, le responsable a salué les efforts consentis par le groupe GIPLAIT pour assurer la distribution de cette matière en renforçant le nombre de points de vente et en effectuant trois (3) tournées d'approvisionnement par jour en vue de couvrir la demande accrue.