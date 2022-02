Un programme de 12 nouveaux transformateurs de haute tension et de 20 km de réseau d’électricité de basse et moyenne tension a été entamé à Ouargla pour améliorer la distribution de cette énergie en prévision de l’été 2022, a-t-on appris de la direction locale de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG).

Entrant dans le cadre du programme d’investissement de l’entreprise pour l’année 2022, visant l’amélioration du service public assuré à sa clientèle, la SADEG a déjà réalisé et mis en service dix (10) de ces transformateurs à travers la wilaya.

Les travaux se poursuivent pour la réalisation des deux (2) transformateurs restants avant la fin du premier trimestre de cette année, a précisé la source.

Avec ces nouvelles installations, la wilaya d’Ouargla comptera un total de 3.306 transformateurs électriques pour un réseau de 4.901 km auquel sont raccordés 106.197 clients, selon les données de la SADEG.