Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 358 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant ces dernières 48 heures, selon un bilan de la Protection civile, publié samedi.

Par ailleurs, un homme de 60 ans est décédé dans un incendie qui s'est déclaré dans son domicile à Ain Azel dans la wilaya de Sétif, selon la même source qui ajoute que l’intervention des secours de la Protection civile a permis aussi l’extinction de six incendies urbains et divers dans les wilayas d’Alger, Bejaia, Sétif, Laghouat et Annaba, alors que deux personnes atteintes de brûlures légère à Alger ont pu être secourues et prises en charge.

Les éléments de la Protection civile sont également intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 16 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles respectifs dans les wilayas d’Ain Defla (4 personnes), Mila (3), Touggourt (3), Médea (2), El Bayadh (2), M’Sila (1) et Alger (1).

Pour ce qui est des activités liées à la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 57 opérations de sensibilisation à travers le territoire national pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter les règles de distanciation sociale, ainsi que 27 opérations de désinfection générale.

En outre, les unités de la Protection civile de la wilaya d’Alger sont intervenues suite à l’effondrement des plafonds de deux habitations à la Casbah et à Sidi M’hamed.