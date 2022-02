Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé, vendredi, les retranchements des soldats de l'occupation marocaine dans le secteur de Haouza, selon le communiqué militaire n 457 publié par le ministère sahraoui de la Défense.

Rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), le communiqué a souligné que des détachements avancés de l'APLS, ont ciblé les retranchements des soldats de l'occupation dans le secteur de Haouza, avec des bombardements violents et concentrés, ciblant les régions d'Aksibi El Nelkla, Aksibi Amechgheb et de Laksibi Laksser.

Des détachements de l'APLS avaient concentré leurs bombardements, jeudi, sur les retranchements des soldats de l'occupation dans les secteur de Mahbès, Houaza, El Bekkari et d'El Fersia, ciblant les régions d'Akraret El Fersik, Oum El Dakn, Fedret Labir et de Ross Tarkant.

Selon le communiqué, les attaques de l'APLS se poursuivent en ciblant les retranchements des forces de l'occupation au long du mur de la honte, causant des pertes humaine et matérielles considérables.