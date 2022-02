L'ONG Pen International a appelé les autorités marocaines à garantir un procès "équitable" et des procédures judiciaires "adéquates" au journaliste Soulaiman Raissouni, qui comparaîtra devant le tribunal lundi, après de premières "violations flagrantes".

Dans une publication samedi sur sa page Facebook, la branche MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient) de Pen International a exhorté les autorités marocaines à garantir au journaliste Raissouni son droit à un procès "équitable" et des procédures judiciaires "adéquates", à l'approche de la fin de son procès en appel.

"Le procès en appel de Raissouni a été entaché de violations flagrantes : le tribunal n'a pas en effet répondu à la plupart des demandes de la défense et n'a pas entendu la déposition du témoin à décharge, cruciale pour son acquittement", a fait observer Pen International (branche MENA).

Le parquet a requis en appel la peine maximale de dix ans de prison ferme contre le journaliste marocain Soulaiman Raissouni, condamné en première instance à cinq ans de prison pour "agression sexuelle" qu'il a toujours niée.

Raissou ni, 49 ans, éditorialiste connu pour son ton critique vis-à-vis des autorités, a toujours assuré qu'il est poursuivi "à cause de ses opinions".

Arrêté en mai 2020, le journaliste n'avait pas assisté à la plus grande partie de son procès en première instance -entre février et juillet 2021- en raison d'une grève de la faim pendant 122 jours.

La défense a réaffirmé "l'innocence" de l'ancien rédacteur en chef du journal Akhbar Al Yaoum -fermé à la suite de difficultés financières- et réclamé l'annulation de sa condamnation.

La justice a rejeté jusqu'à présent toutes les demandes de remise en liberté de l'éditorialiste.

Son comité de soutien au Maroc dénonce un procès "à caractère politique et revanchard".

Reporters sans Frontières souhaite qu'il soit libéré dans l'attente d'"un procès équitable".