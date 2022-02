En altérant le microbiote intestinal, les antibiotiques augmenteraient le risque de maladie de Parkinson chez certains patients.

"Les troubles neurologiques sont désormais la principale source d'invalidité dans le monde et la maladie de Parkinson est celle qui connaît la croissance la plus rapide" soulignaient les experts américains en début d'année. De nombreux scientifiques se penchent donc sur les causes de la maladie dans l'espoir de stopper cette pandémie.

LA MALADIE VIENDRAIT DU VENTRE ET NON DU CERVEAU

Parmi ces chercheurs, nombreux sont ceux qui estiment que la maladie de débute pas dans le cerveau mais plutôt dans l'intestin (notre 2e cerveau !). Parmi eux, les chercheurs de l'Hôpital universitaire d'Helsinki en Finlande, qui ont découvert que la consommation d'antibiotiques pouvait faire le lit de la maladie de Parkinson, en altérant le microbiote intestinal.

""Le lien entre l'exposition aux antibiotiques et la maladie de Parkinson correspond à la vision actuelle voulant que la pathologie soit liée à des changements microbiens, des années avant l'apparition des symptômes moteurs typiques de la maladie de Parkinson", déclare le Pr Filip Scheperjans, neurologue à l'Hôpital universitaire d'Helsinki et principal auteur de cette étude publiée dans Movement disorders.

Pour cette étude, les chercheurs ont suivi 14 000 personnes ayant reçu un diagnostic de Parkinson et ont étudié leur dossier médical pour déterminer leur consommation d'antibiotiques. Ils ont comparé les résultats avec ceux d'une cohorte de 40 600 personnes non touchées par la maladie.