Les patients qui souffrent de schizophrénie auraient un risque accru de développer la maladie de Parkinson vers 65-70 ans, selon une récente étude finlandaise.

En France, environ 100 000 personnes souffrent de la maladie de Parkinson. Cette pathologie neurodégénérative correspond à la destruction de certains neurones (les neurones à dopamine), ce qui entraîne des perturbations cérébrales et (au moins) 3 symptômes spécifiques chez les malades : l'akinésie (comprendre : une lenteur du mouvement, notamment de la marche), l'hypertonie (une rigidité excessive des muscles qui se traduit en particulier par une posture penchée en avant) et les tremblements (présents chez 30 % des patients, ils affectent surtout les mains et les bras).

La Science a identifié plusieurs facteurs qui augmentent le risque de développer la maladie de Parkinson. D'abord, l'âge : cette pathologie est rarissime avant 45 ans, et survient plutôt vers 65-70 ans. Ensuite, les pesticides : plusieurs études ont ainsi montré que les agriculteurs exposés à des insecticides de type organochlorés ont un risque accru de souffrir de la maladie de Parkinson. Enfin, la génétique : il existe une susceptibilité génétique à la maladie de Parkinson, mais elle est relativement faible.

Selon une récente étude de la University of Turku (en Finlande), les personnes qui souffrent de schizophrénie auraient également un risque accru de développer une maladie de Parkinson vers 65-70 ans. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques finlandais ont suivi 25 000 patients atteints de schizophrénie entre 1996 et 2019. Ils ont constaté que ces patients développaient davantage la maladie de Parkinson que la moyenne.

Les chercheurs (qui ont publié leurs travaux dans la revue spécialisée Movement Disorders) font l'hypothèse que la la schizophrénie est responsable d'un dérèglement du système dopaminergique dans le cerveau – celui-là même qui est progressivement détruit dans le cadre de la maladie de Parkinson, ce qui favoriserait la survenue de cette pathologie dégénérative.

Pour rappel, en France, 600 000 personnes souffrent de schizophrénie : cette maladie psychiatrique se manifeste en général entre 15 et 25 ans, et touche autant les hommes que les femmes.