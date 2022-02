A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, on fait le point sur cette maladie complexe, encore entourée de préjugés et d'idées reçues. Vous pensez que la maladie de Parkinson est une maladie de vieux ? Alors révisez vite vos connaissances !

Aujourd’hui, ce sont près de 167 000 personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson et chaque année, 25 000 nouveaux patients sont traités pour cette maladie.

Selon les dernières projections de Santé publique France, en 2030, environ 260 000 personnes devraient être traitées pour une maladie de Parkinson en France. Pour combattre les nombreuses incompréhensions qui entourent encore la maladie, l'association de patients France Parkinson a souhaité mettre en lumière la façon dont nous percevons Parkinson. Et cela en fait des idées reçues contre lesquelles les patients doivent lutter !

La maladie de Parkinson touche surtout les retraités

FAUX

8 personnes sur 10 pensent que la maladie ne touche que les personnes âgées. En réalité, Parkinson se déclare en moyenne à la cinquantaine, chez des personnes actives professionnellement et touche même des patients de moins de 45 ans dans 10% des cas.

"Lorsque l’on apprend à un patient qui n’a pas 50 ans qu’il a Parkinson, c’est l’incrédulité qui prédomine chez ce dernier. Pourtant les chiffres sont sans appel : la moyenne d’âge des patients atteints lors du diagnostic n’est que de 58 ans" insiste le Professeur Philippe DAMIER, neurologue au CHU de Nantes.

Le tremblement est le principal symptôme de Parkinson

FAUX

Les tremblements ne sont ni les symptômes systématiques, ni les symptômes exclusifs de la maladie de Parkinson. Chaque patient a une présentation de la maladie qui lui est propre et qui varie et au fil des années : difficulté d’éxécution des gestes (appelée akinésie), raideurs dans les articulations, troubles de la marche, troubles digestifs et intestinaux…

Mais la maladie de Parkinson ce sont aussi des symptômes non moteurs que l’on n’associe pas directement avec la maladie. "Parmi ces symptômes plus insidieux" précise le Pr Damier, on trouve "une grande fatigue, en partie imputable aux efforts développés par le cerveau du patient pour compenser le déficit très important en dopamine, une anxiété excessive, et des symptômes d’ordre psychologique qui peuvent être réactionnels à la maladie et/ou liés à la maladie elle-même".

La maladie de Parkinson n’est pas très handicapante

FAUX

La maladie de Parkinson est une maladie complexe dont les symptômes ne sont pas immédiatement visibles. C’est pourquoi 35% des Français pensent qu’elle permet une vie normale avec quelques symptômes plus ou moins handicapants comme un léger tremblement des mains. L’alternance de périodes "on" et "off" rend aussi cette maladie difficile à comprendre et à maîtriser. Le patient doit ainsi faire face à des suspicions de simulation, voire à l’intolérance d’un entourage tenté de lui reprocher une attitude qu’il imagine complaisante vis-à-vis de la maladie.

Mais elle a un réel impact sur la quotidien, le vie professionnelle et même la vie de couple des patients. "Il est difficile d'entendre "tu n'es pas malade car tu ne trembles pas", alors que chaque minute on se bat contre les douleurs et la perte d'autonomie" souligne une patiente, membre de France Parkinson.

La maladie de Parkinson ne se soigne pas

FAUX

Certes, on ne peut pas encore guérir de Parkinson mais la maladie se soigne, ce qui permet d’améliorer la qualité de vie. Le neurologue prescrit des traitements médicamenteux visant à pallier le manque de dopamine :

soit en mimant l’action de la dopamine

soit en administrant une substance qui sera transformée en dopamine

soit en donnant une substance qui bloque la dégradation de la dopamine.

Mais certains de ces traitements peuvent entraîner des effets secondaires comme des troubles du comportement.

Chez certains patients jeunes et très gênés par la maladie, on propose un traitement chirurgical qui consiste à implanter des électrodes dans le cerveau pour une stimulation cérébrale profonde.