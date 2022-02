Les moudjahidine et citoyens de la commune de Taoura (wilaya de Souk Ahras) ont commémoré jeudi le 64ème anniversaire de la mort du chahid Sebti Boumaaraf (1926-1958) en se recueillant à la mémoire des chouhada devant la stèle commémorative de la localité d’El Btoum, en présence des autorités de la wilaya.

Le secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Laarbi Oudhaïnia, a évoqué à l’occasion les qualités du chahid notamment son courage exceptionnel et son sens tactique qu’il a révélés au travers des multiples offensives et embuscades contre les soldats du colonialisme français.

Boumaaraf Sebi tombé au champ d’honneur le 11 février 1958 au côté de 140 autres chouhada au terme d’une bataille féroce durant laquelle il avait refusé les offres qui lui avaient été faites pour renoncer à la révolution, a ajouté l’intervenant.

Après la bataille d’El Wasta sur la frontière et les évènements de Sakiet Sidi Youcef, la 8ème brigade dirigée par Boumaaraf Sebti avait rejoint la 7ème brigade sous le commandement de Hamma Gheliss en vue de la soutenir après l’envoie durant la nuit de grands renforts militaires français, a indiqué M. Oudhaïnia, ajoutant que Boumaaraf s’était positionné avec ses compagnons sur des endroits montagneux stratégiques et au levée du jour du 11 février 1958, l’accrochage débuta avec des unités militaires ennemis et ne se termina qu’à la tombée de la nuit faisant un grand nombre de morts et de blessés dans les deux rangs.

En marge de cette célébration, le wali Lounès Bouzegza a présidé la mise en service du réseau de gaz naturel au profit de 90 foyers de la mechta El Maazoula (Taoura) à la faveur d’une opération du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales ayant mobilisé une enveloppe financière de 18 millions DA et la pose de 9 km de canalisations.

Les autorités locales ont lancé également les travaux de requalification de la route de 2,6 km reliant la mechta Zelfa à la RN-82.

Selon les explications données, ce projet dont le délai de réalisation est fixé pour quatre (4) mois pour un coût de 8 millions DA permettra de désenclaver 180 habitants de cette mechta.

Il a été également procédé à l’occasion à l’inauguration du nouveau siège du service de l’état civil de la cité Ahmed Selatnia dans la commune de Taoura.