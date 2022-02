Un réseau spécialisé dans le vol de câbles en cuivre, composé de quatre (4) individus, a été démantelé à Hassi-Messaoud (Ouargla) par les éléments de la Gendarmerie nationale et une quantité de 150 quintaux de cuivre a été saisie, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps sécuritaire à Ouargla.

Agissant sur informations sur l’existence d’un réseau de vol de câbles en cuivre et leur entreposage dans un site non autorisé, les éléments de la Gendarmerie nationale ont procédé, sous la supervision des instances judiciaires compétentes, à la perquisition de l’endroit en question où ont été découverts les objets volés, notamment à des entreprises énergétiques, nationales et étrangères, opérant dans la région, a-t-on signalé.

Les objets volés ont porté sur 150 quintaux de câbles en cuivre, 19 grandes batteries de chantiers pétroliers et 21 projecteurs grand modèle, a précisé la source.

Les quatre individus mis en cause vont être présentés incessamment, une fois les procédures d’enquête finalisées, devant le procureur de la République près le tribunal de Hassi-Messaoud, pour association de malfaiteurs, vol en bande organisée avec utilisation d’un véhicule et recel d’objets volés, a conclu la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie d’Ouargla.