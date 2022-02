Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, a souligné jeudi à Alger que les sites devant accueillir les Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin-5 juillet) sont prêts à 100%, les trois dernières infrastructures devant être livrées, au plus tard, en mars prochain.

Présidant une journée d'étude et d'évaluation des préparatifs des JM-2022, tenue à la salle des Conférences du Complexe sportif Mohamed-Boudiaf, le ministre a fait savoir que "le taux d'avancement des travaux a atteint 100 % dans la plupart des 43 sites de compétition et d'entraînement. Ces infrastructures font également l'objet d'un suivi permanent de la part de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran".

"Nous sommes totalement rassurés en matière de disponibilité des infrastructures. Trois sites seulement sont en voie d'achèvement: le champ de tir, le complexe nautique et une salle omnisport, lesquels reçoivent les dernières retouches et seront prêts fin février ou début mars", a ajouté Sebgag.