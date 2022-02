Le Conseil central palestinien (PCC) a décidé mercredi de rompre l'engagement de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) envers tous les accords signés avec l'entité sioniste.

L'annonce a été faite à la fin des réunions de trois jours du PCC qui se sont tenues dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie.

"Au vu du reniement permanent, par Israël, des accords signés, le PCC a décidé de mettre fin aux obligations de l'OLP et de l'Autorité palestinienne au titre de l'ensemble des accords signés avec Israël", indique le communiqué, ajoutant que la détermination l'entité sioniste à accélérer la confiscation des terres palestiniennes a également contribué à cette décision.

Selon le communiqué, l'entité sioniste "tente d'entraver la réalisation de l'indépendance et de la souveraineté du peuple palestinien sur ses terres, conformément aux résolutions de la légitimité internationale."

"Le PCC a décidé de suspendre la reconnaissance de l'Etat d'Israël jusqu'à ce qu'il reconnaisse l'Etat indépendant de Palestine sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et l'arrêt de la colonisation", indique le communiqué.

La décision comprend également la suspension des différentes formes de coordination de la sécurité avec Israël et le rejet des projets de paix économiques et des mesures de rétablissement de la confiance que l'entité sioniste propose comme alternative à une paix permanente et juste.

Ces dernières semaines ont été marquées par une forte augmentation de la violence des colons juifs contre les Palestiniens et les biens palestiniens en Cisjordanie.

Mardi, trois Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie. La partie palestinienne a exhorté la communauté internationale à "condamner ce crime horrible" et à enquêter sur ces meurtres.