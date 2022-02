Les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, ont appelé jeudi dans un communiqué, les propriétaires de micro-entreprises financées par l’agence ANADE, à s’inscrire sur un formulaire numérique en vue de participer à un appel d'offre de services proposés par les entreprises publiques économiques (EPE).

Cette opération intervient dans le cadre de l’accord conclu avec les différents départements ministériels, à l’effet de permettre aux propriétaires des micro-entreprises, d’obtenir une part des projets des EPE.

Dans ce cadre, les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, ont appelé toutes les entreprises financées par l’agence ANADE à s’inscrire via le lien (http://bit.ly3GzXE3e), et ce, en participant à l’appel d'offre en vue de bénéficier de plusieurs services.

Parmi les domaines proposés pour les propriétaires des micro-entreprises, le communiqué cite les services de transport, le traitement des boues, l’aménagement des espaces verts, le transport de personnes et de marchandises, le transport des huiles usagées et de produits pétroliers, la récupération et traitement des déchets (huiles, pneus, batteries, bois et métaux de fer ),les études et les réalisations de génie civil, ainsi que les travaux de plomberies, d'électricité et de peinture.

Les propriétaires des micro-entreprises peuvent bénéficier de parts dans les projets des EPE relatifs à l’entretien des zones urbaines, des réseaux routiers, du réseau informatique, à l’assainissement des eaux usées, au montage et à l'entretien des systèmes de climatisation, à la maintenance des générateurs d’électricité, ainsi que qu'à la réalisation de travaux de maintenance générale (activité de serrurerie, activité de menuiserie, activité de plomberie sanitaire et climatisation).

La liste des services proposés sur cette plateforme englobe également les vêtements de travail, la fabrication des pièces de rechange pour maintenance, la couture d’équipement de protection individuelle (EPI) (tenues de travail, chaussures de sécurité, casque et lunettes de protection), ainsi que la fabrication des panneaux photovoltaïques.