Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a appelé jeudi les investisseurs à se rapprocher des structures chargées de la gestion du portefeuille foncier agricole pour s'enquérir des possibilités offertes pour la concrétisation de leurs projets d'investissement.

Concernant les projets structurants s'inscrivant dans le cadre du développement des cultures industrielles dans le sud du pays, les investisseurs peuvent s'adresser à l'Office de développement des cultures industrielles en terres sahariennes (ODAS), pour s'informer des opportunités d'accès au foncier, de l'implantation des périmètres, des procédures à suivre ainsi que les cultures concernées, a expliqué le ministère dans un communiqué.

Les investisseurs peuvent s'adresser également à l'Office national des Terres agricoles (ONTA), qui dispose d'antennes dans toutes les wilayas du pays, pour s'informer des procédures d'accès aux terres rendues disponibles pour les investissements agricoles prioritaires, a ajouté le ministère.

Le ministère a souligné que cet appel s'inscrit dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant la promotion des investissements pour le développement des productions agricoles, notamment les cultures stratégiques (céréales, maïs, fourrages, betterave sucrière, etc.), et dans le but de renforcer la sécurité alimentaire du pays et d'augmenter l'offre en produits alimentaires de large consommation.

En termes de disponibilité du foncier, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a rappelé avoir procédé à la récupération de 750.000 hectares non exploités pour les mettre à la disposition des investisseurs potentiels.