Les services opérationnels de la Sûreté nationale ont traité 9.270 affaires au niveau des frontières durant l’année 2021, selon le bilan annuel présenté, jeudi, par l’Inspecteur des services, le Contrôleur général de police, Arezki Hadj Said.

S’exprimant lors d'un point de presse animé à Alger, M. Hadj Said a indiqué que ces affaires portaient sur différents délits, en plus de 14 types de crimes, dont faux et usage de faux , trafic de stupéfiants, trafic d’armes et de munitions, séjour illégal, infiltration illégale des frontières etc.., affirmant que le nombre des individus impliqués dans ces crimes s’élevait à 10.012 individus.