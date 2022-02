Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj a participé en visioconférence aux travaux de la 14è session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA), tenue à Luanda (Angola), indique un communiqué de la Cour constitutionnelle.

Cette session a été consacrée "à la présentation et adoption du bilan moral et financier de la conférence pour l'année 2021 et du plan d'action pour l'année 2022 outre l'examen des préparatifs en cours pour la tenue de la 6è Assemblée générale de la CJCA", a précisé la même source.

Lors de cette session, les représentants des organes membres du bureau exécutif ont présenté des exposés sur les développements constitutionnels et électoraux dans leurs pays".

Dans son intervention, M. Belhadj s'est félicité de la première participation de la Cour constitutionnelle à cette réunion, réaffirmant le soutien total de l'Algérie à la CJCA.

Créée à l'initiative de l'Algérie, la CJCA a tenu sa conférence constitutive en 2011 à Alger qui abrite également son siège.

Il a passé en revue "les développements constitutionnels et électoraux qu'a connus l'Algérie depuis la révision de la Constitution en 2020", citant les principales affaires sur lesquelles la Cour a statué depuis son installation, notamment l'exception d'inconstitutionnalité".

Le président de la Cour constitutionnelle a mis en avant le rôle de son instance dans les différents domaines dans le cadre du parachèvement de l'édification institutionnelle de la nouvelle Algérie en consécration des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune", citant les différentes institutions installées dans ce cadre".

M.Belhadj a rappelé les propositions de l'Algérie sur la révision du règlement intérieur de la CJCA en vue d'activer son rôle et l'adapter aux aspirations des peuples du continent africain en matière des droits de l'Homme et de justice constitutionnelle".