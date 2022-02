Le Coordonnateur résident des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez a exprimé, mardi lors l’audience que lui a accordée le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, son intérêt pour «l’expérience algérienne en matière de paix et de sécurité», l’Algérie étant un acteur central dans ce domaine, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue «les perspectives des relations entre l’Algérie et l’ONU ainsi que les mécanismes de développement des opportunités de la coordination commune et de la coopération bilatérale permanente», selon la même source.

Le coordonnateur onusien s’est dit intéressé par l’expérience de l’Algérie en matière de paix et de sécurité, l’Algérie étant un acteur central dans ce domaine, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont exprimé également leur disposition à renforcer et à développer la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’ONU, au mieux des intérêts communs, notamment dans le domaine de l’information et de la communication, particulièrement en matière de formation, à travers l’organisation de sessions de formation au profit des journalistes dans des domaines liés au secteur, conclut le communiqué.