Le président du parti «Voix du peuple», Lamine Osmani a salué, mercredi à Alger, les résultats «satisfaisants et acceptables» remportés par son partis dans les élections du renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, organisées samedi dernier, les qualifiant de «critère» pour concrétiser le principe de lutte contre la corruption et l’argent sale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de la position du parti par rapport aux résultats des élections du renouvellement partiel du Conseil de la nation, M. Osmani a précisé que la victoire du candidat de son parti avec un siège pour Alger constitue «un critère pour lutter contre la corruption et l’argent sale».

Le même responsable a rappelé que son parti a pris part à ces échéances dans 12 wilayas, dont trois «stratégiques», à savoir Skikda, Alger et Mostaganem et a pu obtenir deux sièges. Appelant à poursuivre «la bataille de lutte contre les anciennes pratiques dans les échéances électorales», M. Osmani a affirmé que cela implique la conjugaison des efforts de tous pour renouveler les institutions et investir dans la ressource humaine «en concrétisation de la volonté des citoyens d’opérer un changement en faisant prévaloir l’intérêt public».

Evoquant les questions régionales et internationales, le président du PVP a salué le rôle «pionnier» de la diplomatie algérienne, à sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la suspension de l’octroi à l’entité sioniste du statut de membre observateur dans l’Union africaine, mettant en avant qu’il s’agit là «d’une véritable victoire pour la force de la diplomatie algérienne et la position algérienne inaliénable, gouvernement et peuple, en faveur de la cause palestinienne».

Selon les résultats provisoires des élections du renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, le parti Front de libération nationale (FLN) a obtenu le plus grand nombre des sièges (16), suivi des indépendants (13 sièges) et du Rassemblement national démocratique (RND) avec 11 sièges, alors que les autres partis politiques se sont partagés les sièges restants. Le taux provisoire de participation à cette opération électorale a atteint 96,22 % à travers les 58 wilayas.