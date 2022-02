Le "Mois des Martyrs" devant se tenir tout le mois de février courant a été lancé par la Fondation Mémoire de la Wilaya IV historique à l'occasion de la célébration de la Journée du Chahid (18 février), a-t-on appris mercredi des responsables de cette Fondation.

"Dans le cadre du programme de célébration de la Journée du Chahid, la Fondation a lancé la manifestation +Mois des Martyrs+ dans l’objectif de perpétuer la mémoire de ces héros tombés au champ d’honneur dans la Wilaya IV historique, afin de les faire connaître et de rappeler les sacrifices considérables qu'ils ont consentis pour arracher l’indépendance du pays", a indiqué à l’APS la promotrice de l'initiative, Zineb Benyoucef.

Au programme de cette manifestation, la diffusion, via la chaîne Youtube de la Fondation, de témoignages de moudjahidine, anciens compagnons d’armes des chouhada, ainsi que des proches de ces derniers, pour rappeler des faits et des événements qui se sont déroulés pendant la guerre de libération nationale et dont les héros ne sont autres que ces valeureux combattants tombés au champ d'honneur les armes à la main.

La manifestation portera, également, sur la publication exclusive de photos de chouhada sur la page Facebook officielle de la Fondation "Mémoire de la Wilaya VI historique", dans le cadre de son projet, "Une photo pour chaque Chahid", lancé fin 2021, a ajouté la même source.

Les photos des martyrs de la Révolution publiées sur cette page, à raison d'une ou trois photos/Jour, a précisé Mme Benyoucef, seront accompagnées d'un résumé de la biographie du martyr, jusqu’à sa mort au champ d’honneur, tout en mentionnant les plus importantes batailles auxquelles il a participé.

Une initiative fortement saluée par les abonnés de la page qui ont loué ce type d’actions perpétuant le souvenir des héros de l'Algérie. La promotrice de l'initiative a fait cas de plus de 700 photos de chouhada et de moudjahidine remises aux responsables de ce projet qui sont "progressivement publiées".

Un fait ayant permis de renforcer la base de données de la Fondation, dont le siège est situé dans la commune d'El Affroune (à l'Ouest), "avec un nombre important de photos et de nouvelles informations relatives à l'Histoire de la Révolution algérienne", s’est félicité Mme. Benyoucef.