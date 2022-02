L’établissement public de santé de proximité EPSP de Guelma assurant la couverture sanitaire de plusieurs communes de la wilaya a remis jusque là un total de 7.000 pass sanitaires de vaccination aux citoyens ayant reçu deux doses du vaccin anti -Covid-19, a-t-on appris mercredi de la cellule de communication et d’information de cet établissement.

Le pass sanitaire a été remis à tous les citoyens qui ont reçu la première et la deuxième dose du vaccin anti- Covid-19 dans les différents centres et polycliniques relevant de l’EPSP de Guelma assurant la gestion d’infrastructures de santé dans 14 communes de la wilaya, a précisé le chargé de la communication auprès de cet établissement, Mohamed Amine Boughazi.

Il a ajouté qu’une cellule a été installée au service de prévention de l’EPSP, chargée de la remise du pass sanitaire à qui de droit.

Le même responsable a indiqué que dans le cadre de la facilitation des procédures d’obtention du pass sanitaire, l’EPSP de Guelma considère que la carte de vaccination une fois signée et validée par les superviseurs de l’opération, est un "pass sanitaire".

Selon la même source, l’EPSP de Guelma a lancé depuis début février une campagne de sensibilisation accompagnée d’une opération de vaccination dans l’esplanade du théâtre régional Mahmoud Teriki au chef-lieu de wilaya.

L’opération qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le coronavirus s’effectue en collaboration avec l’Observatoire national de la société civile et avec l’encadrement d’un staff médical et paramédical qui s’attèle à assurer également des consultations médicales générales et spécialisées avec le dépistage du diabète, selon la même source.

Pour rappel, la cartographie sanitaire de la wilaya de Guelma est composée de 4 EPSP, situés au chef- lieu de wilaya, Boucheggouf, Oued Zenati et Tamlouka.