La vulgarisation du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics dans le secteur des Travaux publics, censé apporter une nouvelle approche dans la gestion des projets, a été au centre d'une journée d'étude organisée mercredi à Alger par la Caisse nationale du Logement (CNL). Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed El Habib Zahana, s'est félicité, à l'ouverture des travaux de cette journée d'étude, de la publication du décret exécutif n 21-219 du 29 mai 2021 portant approbation du CCGA, précisant que ce texte réglementaire est venu couronner un travail ardu engagé par le ministère pour lequel ont été mobilisées toutes les ressources compétentes du secteur. Il a affirmé que, dorénavant, grâce au CCAG, «les marchés publics doivent être exécutés comme un acte de management avec soucis d'efficacité et d'obligation de résultats».

Pour sa part, l'expert consultant Raouf Chami, qui a animé cette rencontre, a expliqué que le CCAG est «un document de référence qui permet une meilleure approp riation et management du projet pour mieux réaliser les projets et être plus près de la gestion des deniers publics et donner un sens à l'efficacité qu'on recherche», rappelant que ce texte règlementaire «est venu libérer le secteur d'un arrêté interministériel qui date de 1964». Notant que ce document n'est pas exhaustif sur des spécificités qui touchent à la gestion et aux détails du projet lui même, M. Chami a insisté sur le fait que «c'est au maitre d'ouvrage, à l'architecte, au gestionnaire du projet et au manager d'avoir le génie et de prendre l'outil qu'il faut et de le mettre dans le contexte qu'il faut pour qu'il en assure l'efficacité voulue».

Le challenge c'est de former les intervenants sur la base d'une nouvelle approche de formation, qui a été initiée ici au niveau de la CNL, a-t-il dit.

De son coté, le directeur général de la CNL, Ahmed Belayat, a déclaré que cette journée d'étude rentre dans le cadre de la formation des intervenants dans le secteur de l'Habitat aux dispositions du nouveau CCAG, qui devrait être appliqué dans tous les marchés publics passés dans le secteur. Interrogé en marge de cette rencontre sur la transformation de la Caisse nationale du Logement en établissement financier, M. Belayat a noté que cette décision dépendait des Hautes autorités du pays, rass urant que son institution était prête à concrétiser cette réforme.