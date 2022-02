Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a tenu mardi à Alger une réunion de travail et de suivi, en présence du président de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), le président directeur général (P-dg) de Sonelgaz et des cadres du ministère et du groupe, indique un communiqué du ministère. Cette réunion périodique, tenue au siège du ministère, a été consacrée à l’examen de l'état d'avancement des travaux des projets de centrales électriques, et à la mise au point des différents projets en cours de réalisation liés notamment à la transformation et transport d'électricité tracés dans le programme du groupe 2022-2025. Lors de cette rencontre, le ministre a assisté à un exposé détaillé sur le plan du groupe Sonelgaz en termes de production et de transport, ainsi que sur les préparatifs et dispositions prises pour assurer l’énergie électrique suffisante en prévision du mois sacré du Ramadhan et l’été 2022. Le projet de renforcement des capacités de production d'électricité dans la wilaya de Bechar a également été évoqué, suite à quoi il a été décid é de tenir une réunion les «prochains jours» pour présenter un exposé détaillé sur les moyens de production et de distribution dans le Grand Sud. M. Arkab a appelé à «relever les points de déséquilibre et les failles dans les projets évoqués et trouver des solutions urgentes pour lever les obstacles et surmonter les entraves pour que tous les projets vitaux répondent aux exigences des clients, et améliorer la qualité du service public». Il a également souligné «la nécessité d'accélérer le rythme de réalisation de ces projets et de poursuivre l'entretien périodique des centrales et du réseau électrique national afin de soutenir et de renforcer le réseau et d'assurer la qualité et la pérennité du service».