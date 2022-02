Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé mercredi dans un communiqué l'augmentation de la ration d'orge subventionnée pour le mois de février en cours, afin de permettre aux éleveurs d'ovins, de camelins et d'équins de disposer de quantités plus importantes en aliment du bétail.

Ainsi, la ration d’orge octroyée au cheptel ovin qui est de 300 grammes actuellement passe à 600grammes/jour/brebis. La ration journalière du cheptel camelin reste inchangée, soit deux (02) kg/jour/chamelle, alors que celle du cheptel équin qui est actuellement de deux (02) kg passera à quatre (04) kg/jour/tête La distribution des quantités supplémentaires d'orge se fera sur la base d'une liste des éleveurs, établie par les commissions locales selon les procédures en vigueur, souligne la même source. Cette liste sera transmise aux coopératives des céréales et des légumes secs chargées de distribuer l'aliment du bétail subventionné par l'Etat aux éleveurs concernés qui peuvent aussi bénéficier d'alimen t à base d'orge dans le cadre du partenariat de la triangulaire (Onab-Alviar-éleveurs), ajoute le ministère. La triangulaire est une convention signée entre l'Algérienne des viandes rouges (Alviar), l'Office national de l'aliment de bétail (Onab) et la Fédération nationale des éleveurs, qui permet aux éleveurs d'écouler leur production via les complexes d'abattage, de bénéficier d'un aliment subventionné et d'un accompagnement sanitaire de leur cheptel. Pour rappel, vu la hausse des cours d'orge sur le marché international (4.000 DZD/q), l'Etat a augmenté récemment le prix administré de cette céréale à 2.000 DZD/q contre 1500 DZD/q.