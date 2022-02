L'ONG Sea Shepherd a déposé une plainte mardi contre le navire Margiris pour non respect de l'obligation de débarquement d'espèces capturées, alors que le navire a déclaré un incident de pêche ayant conduit au rejet de dizaines de milliers de poissons morts. La plainte a été déposée à Lorient, a précisé Sea Shepherd. «Nous leur avons donné différents éléments sur ce que nous avons pu constater sur place», a précisé Lamya Essemlali, présidente de Sea shepherd France. L'ONG a filmé et photographié jeudi un immense banc de merlans bleus morts flottant dans le golfe de Gascogne au large de La Rochelle. «Quand certains navires capturent une très grande quantité de poissons à très faible valeur marchande, comme le merlan bleu, ils les rejettent pour faire de la place à plus forte valeur ajoutée, ce qui est strictement illégal», indique Lamya Essemlali.

L'association européenne des chalutiers congélateurs pélagiques (PFA) a expliqué ce rejet, déclaré par le navire usine aux autorités compétentes, par une «densité substantielle et inhabituelle dans cette zone, du banc de poissons ciblé» qui a entraîné une rupture du chalut. La mi nistre de la Mer Annick Girardin a annoncé vendredi avoir demandé l'ouverture d'une enquête administrative. Elle a également précisé que l'accident avait été déclaré dans le journal de bord du navire et que ces poissons seraient retirés de ses quotas. Le commissaire européen Océans et pêche Virginijus Sinkevicius a également annoncé via Twitter l'ouverture d'une enquête. «Il y a eu un rejet non autorisé», constate le ministère de la Mer.