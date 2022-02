Les sélections nationales des U14 «Garçons et Filles» de tennis effectueront un stage de préparation, du 11 au 14 février, au Tennis Club de Bachdjarah (Alger), a indiqué la Fédération algérienne de tennis lundi.

Chez les garçons, quatre joueurs seront présents : Nacer, Abdelmouhaymen Ghouli, Yacine Meghari, Fares Belamiri et Kamyl Mohamed Chebboub. L'équipe des filles sera présente avec Nora Iachourane, Warda Milald Elamel Kihel et Dyna Douadi. Ce stage permettra de préparer le Circuit africain ITF/CAT de la catégorie (qualificatif au Championnat d’Afrique), programmé du 15 au 26 février 2022, à Soulaymenyah (Egypte). En terre égyptienne, les athlètes algériens seront encadrés par les entraîneurs Sofia Benhalima et Ahmed Ouadane.