Le Groupe Sonatrach a octroyé, au cours de la saison sportive 2021-2022, des subventions financières à 55 équipes de football, pensionnaires des ligues nationales, régionales et locales, dans l’objectif d'accompagner ces clubs et contribuer au développement de ce sport en Algérie, a indiqué mardi, le conseiller du Président directeur général (P-dg) de la Sonatrach, chargé de sport.

« Sonatrach a accordé un soutien financier à 55 équipes de football dont 11 équipes de la Ligue 1 de football professionnel (LFP), 14 équipes de la Ligue 2 et d'autres équipes amateurs et des championnats régionaux », a précisé à l’APS, Boualem Oudjehani, en marge d’une visite de la commission commune de traitement du dossier du professionnalisme en football, au siège du club sportif constantinois (Ligue 1 de football) et au pôle sportif de Chaâb R’sass. M. Oudjehani a ajouté que le soutien aux équipes sportives se poursuit et devra cibler la semaine prochaine les équipes MC Oran et WA Tlemcen (Ligue 1 de football) relevant que la subvention financ ière déjà accordée au titre de la saison sportive 2021-2022 accordée a dépassé trois ( 3) milliards DA. Le même responsable a également assuré que le Groupe Sonatrach accorde également des subventions financières aux équipes dans d'autres disciplines sportives dans le but d'encourager les athlètes algériens et de contribuer au succès des différents tournois. La visite de la commission commune de traitement du dossier du professionnalisme en football intervient dans le cadre des efforts visant à conclure « prochainement » une convention devant permettre au CSC l'exploitation du pôle sportif de Chaâb R’sass et le financement d'équipes d'athlétisme pour préparer les différentes compétitions, rappelle-t-on.

La société sportive du Club sportif constantinois (CSC) avait formulé, lors d'une séance de travail tenue hier, lundi au siège de la wilaya, une demande auprès des représentants du ministère de tutelle et au wali de Constantine, Messaoud Djari pour l’exploitation de ce pôle sportif, où il a été parvenu à conclure « prochainement » une convention pour l’exploitation de cette infrastructure sportive.