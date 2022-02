Les multiples campagnes de vaccination contre la Covid-19 menées dans la wilaya de Constantine se sont soldées par la vaccination de 353.036 citoyens, a indiqué mercredi la direction locale de la santé, dans un bilan sur l’évolution de la situation épidémiologique dans la wilaya.

Les efforts se poursuivent «sans relâche» pour informer, expliquer et sensibiliser les citoyens quant à l’importance de se faire administrer une dose de vaccin pour se prémunir contre le coronavirus, ont précisé à l’APS, les services de la direction de la santé, affirmant que leur objectif est de «vacciner le maximum de la population ciblée notamment les personnes âgées et vulnérables et œuvrer à protéger la société contre cette dangereuse pandémie». La même source a relevé que la campagne nationale de lutte contre l’épidémie de la Covid-19, lancée récemment en coordination avec l’Observatoire national de la société civile est en mesure de contribuer à mieux sensibiliser les citoyens.

Les services de la santé ont mobilisé d’importants moyens matériels et déployés des équipes mobiles pour mener les campagne s de vaccination au profit des habitants des zones d’ombre, des régions les plus reculées et des zones urbaines, associant à la mission, artistes et associations sportives de la ville de Constantine pour mieux véhiculer le message, a-t-on encore détaillé de même source.

La direction de la santé affirme également que des quantités «importantes et suffisantes» de doses de vaccin anti-Covid-19 sont disponibles à travers les infrastructures sanitaires mobilisées pour la vaccination.

Selon le bilan relatif à l’évolution de la situation épidémiologique de la direction locale de la santé, 13.799 cas de Covid-19 confirmés ont été recensés à Constantine depuis la déclaration de cette pandémie et 875 décès sont à déplorer.

Actuellement, 129 lits sur les 236 réservés pour la prise en charge des cas de Covid-19 au niveau du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis et les établissements hospitaliers de référence, dans les communes de Didouche Mourad, El Khroub et l’hôpital El Bir au chef-lieu de wilaya, sont occupés par des cas de Covid-19 nécessitant

hospitalisation.