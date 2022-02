Une convention portant le transfert de technologie a été signée, mercredi entre l’Université Mohamed Boudiaf de M’sila et une nouvelle start-up dénommée «Clay Stones Briks CSB», a indiqué, le directeur de l’université M. Kamel Beddari.

Cette convention «la première du genre dans un établissement d'enseignement supérieur», a été signée au siège du rectorat après l’obtention de l’université Mohamed Boudiaf en 2021 de deux (2) brevets d'invention, a-t-il déclaré, ajoutant que cette nouvelle étape a pour objectif le transfert de la technologie au profit de la start up «Clay Stones Briks CSB».

Elle permettra à cette nouvelle entité de fabriquer et de commercialiser la brique de terre crue compressée et stabilisée, ainsi qu'un mortier et cela conformément aux innovations réalisées par le directeur du laboratoire de recherche en géomatériaux, Pr Bencheikh Mohamed.

«La signature de cette convention de transfert de technologie constitue l’aboutissement d’une très importante action scientifique, technologique et économique, au cours de laquelle l’université de M’sila est p assée de la de la recherche appliquée à la création de startups, a déclaré Kamel Badari qui a souligné que «grâce à cette convention, l'université de M'Sila produit du savoir pour le mettre au service de la société, innove et participe à la création d'entreprises» . Cette démarche a nécessité cinq années de recherches menées au sein du laboratoire de recherche en géomatériaux, selon Pr Bencheikh, expliquant qu’ «Il s'agit d'une brique économique, écologique, résistante, durable, thermiquement isolante et possédant et offre une climatisation naturelle «. Le mortier associé à cette innovation possède un double rôle, celui de joint- colle et de revêtement intérieur et extérieur des murs», a-t-on noté.

Pour Mohamed Chikouche Djamel, le manager de CSB, la présente convention est une voie de valorisation des résultats de la recherche de l’Université de M'Sila par le transfert de technologie au profit de cette start-up créée spécialement pour exploiter ces résultats.

Le prix estimatif de la brique est très compétitif sur les marchés national et étranger vu la qualité économique du produit.

Le prix de l’unité de brique peut atteindre 15 DA jusqu’à 50 DA selon les dimensions, le poids et la qualité, a précisé, M Chikouche Djamel ajoutant que l’unité de production sera implantée dans la ville de M’si la.

«La start-up créée est le fruit de la collaboration entre l’incubateur de l’université de M’sila et le laboratoire de recherche en géomatériaux opérationnel depuis 3 ans, ce qui va permettre de mettre sur le marché ces deux produits innovants», a-t-on indiqué. L’incubateur de l'université accompagne tous les projets innovants. Depuis 3 ans, pas moins de114 projets ont été accompagnés, dont 4 startups sont déjà agrées, a soutenu, de son coté, le Pr Mir Ahmed, directeur de l'incubateur de l'université Mohamed Boudiaf.