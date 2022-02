Alors qu'ils menaient une vaste étude sur le développement des maladies chroniques, des chercheurs australiens ont identifié deux bactéries intestinales impliquées dans le développement de la dépression.

Depuis plusieurs années, la recherche s'intéresse de près au microbiote, ces milliards de bactéries qui cohabitent dans notre intestin : des études antérieures ont déjà montré qu'un déséquilibre du microbiote intestinal peut être à un risque accru de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique), et des recherches menées en 2020 par l'Institut Pasteur, l'Inserm et le CNRS, ont montré qu'un déséquilibre du microbiote intestinal pouvait aussi... favoriser le développement d'une dépression.

Des conclusions qui viennent d'être confirmées par une vaste étude menée sur plusieurs milliers de Finlandais par les chercheurs du Baker heart and diabetes institute (Australie). Alors qu'ils étudiaient les causes sous-jacentes des maladies chroniques chez les Finlandais, les scientifiques ont identifié deux bactéries du microbiote, Morganella et Klebsiella, qui joueraient un rôle clé dans le développement de la dépression. L'une d'elles, Morganella, était même très présente dans le microbiote des 181 personnes de l'étude qui ont ensuite développé une dépression.

Une découverte qui ouvre désormais la voie à d'autres recherches : comment éliminer la (mauvaise) bactérie Morganella de l'intestin pour soulager la dépression ?

POURRA-T-ON SOIGNER LA DÉPRESSION À L'AIDE DE "BONNES" BACTÉRIES ?

Dans des travaux publiés en décembre 2020 dans la revue Nature Communications, des chercheurs de l'Inserm ont découvert qu'une modification de la flore intestinale (provoquée, par exemple, par un stress chronique) se traduisait notamment par une baisse du taux sanguin et cérébral de métabolites lipidiques - ces petites molécules (aussi appelées "cannabinoïdes endogènes" ou "endocannabinoïdes") sont issues du métabolisme.

Problème : les endocannabinoïdes sont impliqués dans la gestion des émotions et la formation des souvenirs. Ainsi, les scientifiques ont découvert que lorsque les endocannabinoïdes n'étaient plus présent dans l'hippocampe (une région-clé du cerveau pour les souvenirs et les émotions), un état dépressif survenait.

Bonne nouvelle : si les chercheurs français ont constaté qu'il suffisait de transférer "du microbiote d'un animal présentant des troubles d'humeur à un animal en bonne santé" pour rendre ce dernier dépressif, l'inverse est également vrai.

Ainsi, ils ont montré qu'avec un traitement oral contenant les bactéries déficitaires dans le microbiote des personnes souffrant d'un état dépressif, il est possible de restaurer un niveau normal de métabolites lipidiques et, par conséquent, de traiter l'état dépressif. Une nouvelle piste de traitement pour la dépression, cette maladie qui atteint 264 millions de personnes dans le monde ? On l'espère.