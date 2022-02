Les pourparlers sur le nucléaire iranien ont redémarré sans bruit mardi à Vienne, avec l'espoir des Occidentaux de parvenir à un accord dans les prochaines semaines.

De retour dans la capitale autrichienne, les différentes délégations ont enchaîné les rencontres au palais Cobourg.

C'est dans cet hôtel de luxe que se déroulent les discussions entre l'Iran et les parties restantes à l'accord (Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie).

A son arrivée, le négociateur iranien Ali Baghéri n'a pas dit un mot à la presse.

Tout comme le coordinateur de l'Union européenne Enrique Mora, qui supervise le processus et informe les Américains, présents à Vienne mais pas impliqués de manière directe.

Les diplomates s'étaient quittés fin janvier en appelant à des «décisions politiques» après les «progrès» réalisés au cours du mois, qui avaient permis de sortir d'une longue impasse.

Depuis Washington, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dit son «espoir» d'une issue rapide même si des divergences importantes demeurent.

«Les deux parties ont fait preuve de volonté», a-t-il estimé. «Il y a une offre américaine. Il y a une contre-offre. (...) Je ne sais pas si cela va durer une semaine, deux semaines, trois semaines, mais nous sommes certainement dans les dernières étapes de la négociation».