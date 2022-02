La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affirmé, mardi, que l'Europe «est le partenaire le plus fiable de l'Afrique», à la veille d'une visite sur le continent.

«L'Union européenne est le partenaire le plus fiable et le plus loyal pour l'Afrique. Chaque année, l'UE investit 20 milliards (d'euros) de subventions dans le continent, à quoi s'ajoutent des prêts et des garanties», a indiqué Ursula von der Leyen dans un entretien accordé à l'AFP .

«Les options d'investissements ont trop souvent des coûts cachés (pour les pays africains). Des coûts financiers, politiques, environnementaux et sociaux, parfois très lourds. Ces options créent souvent plus de dépendance que de liens véritables», a-t-elle ajouté.

La présidente de la Commission européenne a relevé que le prochain sommet UE-UA «est d'une importance cruciale, faisant savoir qu'elle y voit «l'occasion de renforcer un partenariat dont l'Afrique et l'Europe ont besoin». Elle a notamment insisté sur l'importance de «travailler davantage ensemble pour relever les défis actuels - comme l'impact déjà très réel du changement climatique ou la san té».

«Par-dessus tout, nous devons établir notre propre agenda, un agenda positif, celui d'une prospérité partagée et d'une croissance durable qui bénéficie directement à nos populations», a-t-elle préconisé, notant qu'il s'agit de «l'objet de Global Gateway». «A Dakar, j'annoncerai le tout premier plan régional sous Global Gateway: le plan Afrique-Europe. Et le sommet devrait permettre d'identifier une première série d'interventions stratégiques», a-t-elle affirmé à ce sujet. Global Gateway entend mobiliser d'ici à 2027 jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés dans des projets d'infrastructures à travers le monde.

«Global Gateway, c'est une offre différente. Ce sont des investissements ancrés dans les valeurs auxquelles l'Europe est attachée - la transparence, la bonne gouvernance, le souci du respect de l'environnement et du bien-être des populations et surtout une logique de partenariat», a précisé Ursula von der Leyen.

Mme von der Leyen est attendue mercredi à Dakar et rencontrera jeudi le président Macky Sall pour préparer le sommet Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février à Bruxelles. M. Sall vient de prendre la présidence de l'Union africaine.