Le musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a commémoré lundi le 189e anniversaire de l’allégeance à l’Emir Abdelkader en se penchant sur les hauts faits de son parcours héroïque.

Organisée dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie de Covid-19, la commémoration a été marquée par des expositions de photos de cette personnalité aux hautes valeurs morales et de publications d’ouvrages historiques mettant en lumière l’histoire de la résistance du fondateur de l’Etat algérien moderne contre l’occupation française durant la période de 1832 à 1848. Un documentaire traitant des batailles conduites par l’Emir Abdelkader contre l’armée d’occupation française a été présenté à l’occasion, mettant en exergue les batailles d’El Mactaâ en 1835 et de Zmala en 1843. Le directeur du musée du Moudjahid de la wilaya, Mohamed Adjed, a animé, à l’occasion, une communication, rappelant le parcours héroïque de l’Emir Abdelkader et la période de la résistance farouche contre le colonialisme français durant 17 ans.

Ont pris part à cette commémoration chargée d’histoire, de nombreux étudiants de l’université de Tissemsilt, des cadres et employés des directions des moudjahidine, de la culture et des arts et de la jeunesse et des sports.

Pour rappel, l’allégeance prêtée à l’Emir Abdelkader ou encore "allégeance générale" a eu lieu au palais de l’Emirat (Mascara) en date du 4 février 1833, soit trois mois après la première allégeance en date du 27 février 1832, sous l’arbre mythique Derdara (frêne) dans la ville de Ghriss (Mascara).