Les services des douanes ont déjoué lundi une tentative de transfert illicite de 82.000 euros, au niveau de l'aéroport international «Houari Boumediene» d'Alger, et ce lors d’une opération de contrôle douanier d’un vol à destination d’Istanbul (Turquie), a-t-on appris auprès de la Direction générale des douanes (DGD). «Dans le cadre des missions confiées à l’administration des douanes, relative notamment à la lutte contre la criminalité liée aux changes et aux mouvements de capitaux de et vers l'étranger, et en coordination avec les services de sécurité, les agents des Douanes algériennes de l'aéroport international Houari Boumediene d’Alger ont saisi une somme importante en devise estimée à 82.000 euros», a précisé la DGD sur sa page Facebook. Selon la même source, ces fonds étaient bien dissimulés dans des boîtes de confiseries et des tubes de cosmétiques, lesquels ont été découverts lors du contrôle douanier d’un vol à destination d’Istanbul.