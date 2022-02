Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s'est entretenu mardi, à El Kef (Tunisie), avec la cheffe du gouvernement tunisien Najla Bouden.

Ces entretiens se sont déroulés en marge de la cérémonie commémorative du 64e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef du 8 février 1958, que le Premier ministre a co-présidée avec son homologue tunisienne.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les moyens de promouvoir les relations bilatérales notamment concernant le développement des zones frontalières entre les deux pays.

Pour rappel, le Premier ministre, ministre des Finances est accompagné des ministres de l'Intérieur et des Collectivités locales, Kamal Beljoud, et des Moudjahidines et des Ayants droits, Laid Rebiga.