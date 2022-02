Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a co-présidé mardi à Kef (Tunisie), avec la Cheffe du Gouvernement tunisien Mme Najla Bouden, la cérémonie de commémoration du 64ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi-Youcef.

A cette occasion, M. Benabderrahmane et Mme Najla Bouden se sont recueillis à la mémoire des victimes des événements de Sakiet Sidi-Youcef, devant la stèle commémorative érigée en leur mémoire, et récité la Fatiha du Saint Coran.

Dans le cadre de ces festivités commémoratives, le Premier ministre, ministre des Finances, et la délégation qui l'accompagne, ont visité une exposition de photos et de documents historiques évoquant ces événements où le sang des deux peuples algérien et tunisien a coulé, dans la commune de Sakiet Sidi-Youcef.