Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé, mardi à Alger, que les évènements de Sakiet Sidi Youcef demeurent l’une de ces "marques de soutien et de solidarité entre les deux peuples frères algérien et tunisien", exprimant "le lien indéfectible entre le peuple et son Armée", indique un communiqué du Conseil.

Rappelant les sacrifices consentis par le peuple algérien sous la houlette de l’Armée de libération nationale lors d'une visite au siège du Conseil de la Nation d'un groupe d’officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire (ANP) en formation à l’Ecole supérieure de Guerre, le président du Conseil de la Nation a soutenu que "les évènements de Sakiet Sidi Youcef, dont nous célébrons aujourd’hui, le 64ème anniversaire, demeurent l’une des marques de soutien et de solidarité entre les deux peuples frères algérien et tunisien".

Une célébration, a-t-il poursuivi, qui "exprime de la manière la plus explicite qui soit, le lien indéfectible entre le peuple et son Armée, dans le cadre du lien Armée- Nation".

Le président du Conseil de la Nation qui était accompagné des membres du Conseil lors de cette rencontre avec un groupe d’officiers supérieurs de l'ANP, a salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant institution de la journée du 04 Août journée nationale de l’Armée nationale populaire (ANP), digne et méritante héritière de l’Armée de libération nationale.

Il a rappelé, à l'occasion, "qu’au lendemain de l’indépendance du pays, les Moudjahidine ont décidé de choisir l’appellation de + Armée Nationale Populaire + afin que cette armée soit éternellement liée à la patrie et au peuple, dans une symbolique historique qui met en valeur la différence entre cette Armée et les autres armées régulières à travers le monde".

Par ailleurs, le groupe d’officiers supérieurs de l’ANP a visité, dans le cadre des portes ouvertes sur le Conseil de la Nation, les différents services et structures du Conseil de la Nation, au cours de laquelle des informations détaillées leur ont été fournies sur l’histoire, la composante, les missions et le rôle de cette institution constitutionnelle, ajoute la même source.