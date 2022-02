Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé mardi à Kef (Tunisie), l'attachement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à ce que les relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie soient "spéciales et privilégiées".

"Ma présence aujourd'hui parmi vous pour commémorer l'anniversaire de cette épopée héroïque intervient à la demande du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui veille à conférer à nos relations avec la Tunisie, pays frère, un caractère spécial et privilégié au regard des liens de fraternité, de bon voisinage, d'histoire et de destin communs liant les deux pays", a indiqué le Premier ministre dans son allocution à l'occasion du 64ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi-Youssef.

"Cette sincère volonté qui empreint la coopération entre l'Algérie et la Tunisie a été exprimée par les Présidents des deux pays à l'occasion de la visite du Président Tebboune dans son deuxième pays, la Tunisie, les 15 et 16 décembre 2021, laquelle a été couronnée par la signa ture de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines, économique, culturel et social, outre la Déclaration de Carthage qui dessine des contours prometteurs pour la promotion de nos relations", a-t-il soutenu.

Selon le Premier ministre, "les résultats de la visite du Président se cristalliseront davantage lors des prochaines échéances bilatérales, notamment à la réunion de la Grande commission mixte algéro-tunisienne en vue de promouvoir ensemble le niveau de la coopération bilatérale au rang de partenariat efficient et solidaire, à la hauteur des aspirations des deux peuples frères et basé sur les objectifs de complémentarité et d'intégration conformément aux exigence actuelles et des enjeux futurs".

A cette occasion, M. Benabderrahmane a exprimé "sa profonde satisfaction" des réalisations accomplies ensemble "au titre de cette noble démarche, et du niveau des relations bilatérales constituant un modèle à suivre en matière de coopération, d’entente et de bon voisinage, et un fondement solide pour l’édification d’un espace régional renouvelé plus intégré et plus efficace, notamment dans un environnement régional et international marqué le rythme effréné des évènements et la multiplication des dangers et défis, dont certains ciblent essentiellement la sécurité et la stabilité de notre région".

Le Premier ministre s’est félicité, en outre, de sa présence dans cette "région combattante où le sang des deux peuples s’est entremêlé pour célébrer ensemble le 64e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef et se remémorer les grands sacrifices consentis par nos braves chouhada et la cohésion militante qu’ils avaient créée pour s'affranchir du joug colonial et recouvrer l’indépendance".

"En ce même jour de 1958, les peuples algérien et tunisien ont voulu écrire une page glorieuse qui restera gravée en lettre d'or dans leur histoire commune, une page illustrant de très belles images de cohésion et d'entraide en vue de défendre les valeurs de liberté et de dignité, mû par la conviction que la force et la profondeur des liens entre les deux pays et les deux peuples ne peuvent être atteints par l'arrogance de l'occupant", a-t-il rappelé.

"Ces événements ont montré, à l'époque, au monde entier la barbarie de l'occupation française, ses méthodes ignobles et ses politiques répressives envers les peuples en quête de liberté, tout en permettant d'attirer l'attention de l'opinion publique sur la Révolution algérienne et le niveau qu'elle avait atteint en terme d'organisation et de puissance, une révolution qui avait réussi à déstabiliser l'occupant qui croyait avoir mis en place tous les moyens militaires pour l'étouffer", a affirmé le Premier ministre.

M. Benabderrahmane a rappelé que "les sacrifices de nos vaillants chouhada tombés lors de ces massacres odieux, resteront une source d'inspiration pour les prochaines générations pour qu'elles puissent saisir le véritable sens de la fraternité et de la solidarité, réitérant "la forte volonté de l'Algérie" et sa détermination à renforcer les liens entre les deux pays, notamment la fraternité et la cohésion, en sus du raffermissement des liens de coopération bilatérale dans tous les domaines".