Le parti du Front de libération nationale (FLN) et le Mouvement El-Bina se sont félicités de la suspension par le Sommet de l’Union africaine (UA) de la décision accordant à l'entité sioniste le statut d'observateur au sein de l’organisation panafricaine, saluant le rôle majeur de la diplomatie algérienne en la matière.

Le parti du FLN s’est félicité, dans un communiqué, de la suspension, par le Sommet africain, de la décision accordant à l’entité sioniste le statut d’observateur au sein de l'UA, précisant qu’»elle vient couronner les efforts conduits par l’Algérie partant de son ferme attachement à ses principes en faveur de la cause palestinienne».

La formation politique s’est également félicitée du recouvrement par l’Algérie de sa «place centrale en Afrique» et des succès de sa diplomate qui «s’est imposée comme une voix respectée et audible grâce aux efforts consentis par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a tout mis en œuvre pour permettre à l'Algérie de reprendre la place qui lui sied dans le concert des Nations».

Rappelant que l’Algérie «s'est fermement opposée à la décision d'accorder à l’entité sioniste le statut d’observateur au sein de l'UA», le parti politique a souligné que cette opposition «participe d’une démarche corrective qui fait triompher les valeurs et les principes de l'Union africaine», lesquels reposent sur le rejet de l'occupation et de l’apartheid et sur le soutien au droit du peuple palestinien à l’établissement de son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale.

Le parti du FLN a, par ailleurs, salué la position de tous les pays arabes et africains membres de la Ligue arabe et de l'Union africaine, qui se sont opposés à la décision du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki.

De son côté, le président du Mouvement national El Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé que sa formation politique se félicite de «la position historique» du continent africain concernant la suspension du statut d’observateur, valorisant «le grand rôle de la diplomatie algérienne, de son allié l’Afrique du Sud et des amis de l’Algérie et de la Palestine dans les efforts consentis et la résistance qualitative contre la tentative de faire entrer l’entité sioniste en qualité d’observateur dans l’Union africaine, et ce, par conscience des libres d’Afrique quant à la dangerosité de cette étape sur la stabilité et la solidarité de leurs Etats et de leurs peuples».

«Nos ambitions s’orientent aujourd’hui à œuvrer pour que le continent africain ait un siège au Conseil de sécurité, comme le reste des continents, pour que s’arrêtent les opérations de diversion stratégique contre le continent et les tentatives répétées de pénétration de la souveraineté et de l’indépendance de ses décisions, de ses positions et de sa poursuite de l’appui au peuples colonisés pour obtenir sa liberté et son droit légitime à l’auto-détermination et mettre un terme aux dernières colonisations dans le monde, en Palestine et au Sahara occidental», a affirmé M. Bengrina.

Le Sommet de l’UA, réuni dimanche à Addis-Abeba, avait suspendu la décision du président de la Commission africaine, Moussa Faki, d'accorder à l'entité sioniste le statut d’observateur et mis en place un comité de sept Chefs d’Etat comprenant l’Algérie pour formuler une recommandation au Sommet de l'UA sur cette question.

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Mohamed Abou Aita, a salué «la position courageuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de la diplomatie algérienne, rejetant l'adhésion de l’occupant sioniste à l'Union africaine (UA)» estimant que ceci est une victoire pour la diplomatie algérienne, qui s’est opposée dès le premier instant à la décision d’accorder à l'occupant le statut d'observateur auprès de l'Union africaine».

«Cet important exploit de la diplomatie algérienne est une victoire pour la Palestine qui refuse de traiter avec l'entité de l'apartheid et de la discrimination raciale qui poursuit ses crimes contre le peuple palestinien et sa cause juste», a souligné l'ambassadeur palestinien.

Dans son communiqué, le Forum Sidi Abi Mediène pour la fraternité algéro-palestinienne a également salué la décision qui a été prise, dimanche, faisant part de sa fierté des «positions immuables de l’Algérie» et son soutien constant au peuple palestinien dans sa lutte amère pour le recouvrement de sa Patrie spoliée et la libération des lieux sacrés des musulmans.