Le groupe d’amitié parlementaire "Algérie-Espagne" a été installé, mardi au siège de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans l’objectif de "raffermir les échanges parlementaires et asseoir les passerelles de liaison et de la coopération bilatérale".

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’APN, Mohamed Hani et de l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran.

La présidence de ce groupe parlementaire a été confiée au député Souleyman Zerkani (MSP).

Dans une allocution qu’il a prononcée au terme de la cérémonie d’installation, M. Hani a indiqué que "cette installation se veut un évènement important dans le processus de raffermissement des relations bilatérales, notamment au niveau parlementaire, compte tenu des relations distinguées qui relient l’Algérie à l’Espagne aux niveaux ,politique, économique et culturel".

"Les potentialités dont disposent les deux pays sont à même de les habiliter à consolider la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment économique et de l’élar gir à des secteurs, comme l’énergie, les énergies renouvelables, l’agriculture et le domaine de la construction navale, en appui au partenariat économique que les dirigeants des deux pays et non deux peuples veulent qu’il soit étroit et créateur", a-t-il ajouté.

De son côté, l’ambassadeur espagnol a fait part de "la disposition de son pays à renforcer le niveau des relations qui lient les deux pays", mettant en avant "le souci de son pays de promouvoir ces relations à de plus hauts niveaux dans tous les domaines", saluant "les relations historiques et culturelles qui unissent les deux pays".

Pour sa part, le député Souleyman Zerkani a mis en avant la nécessité d’"animer la diplomatie parlementaire et de consolider la coopération bilatérale avec l’Espagne, notamment dans le domaine économique", qualifiant ce pays de "partenaire stratégique pour l’Algérie".