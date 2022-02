L'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Algérie, Fernando Moran a salué mardi l'orientation politique et économique de l’Algérie, exprimant son "optimisme" quant à l'avenir des relations entre les deux pays, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors d'une audience que lui a accordée le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l’APN, Mohamed Hani, l'ambassadeur d'Espagne s'est dit "satisfait de l'orientation politique et économique de l'Algérie" qui est "un pays voisin, un ami et un partenaire stratégique important pour l'Espagne", a-t-il dit.

Il a exprimé à ce propos son optimisme quant à "un avenir prometteur pour les relations algéro-espagnoles, notamment dans les domaines économique, commercial et agricole", précise le communiqué.

La rencontre a été l'occasion pour le président de la commission de passer en revue l’état des relations d’amitié unissant les deux pays voisins, soulignant dans ce contexte la nécessité de les promouvoir, notamment au niveau parlementaire. Il a en outre appelé au renforcement de la coopération bilatérale à tous les niveaux, au mieux des intérêts des deux pays, conclut la même source.