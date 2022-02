Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a reçu, mardi au siège de son département, l’ambassadeur du royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdallah Benacer El Bassiri avec lequel il a examiné les voies de renforcement des relations commerciales bilatérales et les mécanismes à même de les hisser au niveau des relations politiques et historiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité d’explorer les opportunités d’un nouveau partenariat dans les secteurs productifs, d’autant que l’Arabie Saoudite est un partenaire "stratégique" pour l’Algérie, selon la même source.

A cet effet, le ministre a souligné la nécessité "d’œuvrer ensemble à augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays et d’examiner la possibilité d’ouverture de marchés extérieurs communs pour la promotion du produit local algérien".

De son côté, l’ambassadeur saoudien a salué le soutien de l'Algérie à la candidature du Royaume d'Arabie saoudite pour abriter l'Exposition universelle de 2030 (EXPO 2030), affirmant que son pays s’engage à hisser le niveau de la coopération bilatérale, au mieux des intérêts de l’économie des deux pays.