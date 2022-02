Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a passé en revue avec l'ambassadeur d'Indonésie en Algérie, Chalief Akbar, les voies et moyens à même de renforcer et de booster les relations de coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont salué le niveau des relations historiques et privilégiées qui lient les deux pays, exprimant leur disposition à élargir le partenariat commun et à ouvrir de vastes perspectives pour renforcer les relations bilatérales dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, selon la même source.

Le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts pour actualiser et mettre en œuvre le Mémorandum d’entente signé entre les deux pays dans le domaine du tourisme, en vue de promouvoir et de booster les relations particulièrement dans le domaine du tourisme religieux, vu le grand intérêt qu’accorde les Indonésiens aux monuments religieux, notamment la zaouïa Tidjania à Ain Madhi dans la wilaya de Laghouat.

Il a également souligné la nécessi té d’élargir les clauses du Mémorandum d’entente à la promotion du tourisme, à la formation et l’apprentissage et à l’artisanat, vu l’expertise de l’Indonésie dans ces domaines.

De son côté, l’ambassadeur d’Indonésie a exprimé la disposition de son pays à promouvoir les relations bilatérales établies avec l’Algérie dans le domaine du tourisme religieux, saharien et culturel, vu les infrastructures touristiques que recèle l’Algérie et à œuvrer ensemble à faire la promotion des deux destinations touristiques, à travers l’organisation de voyages d’exploration au profit des médias et des influenceurs et l’échange de participation aux Salons du tourisme organisés dans les deux pays.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations algéro-indonésiennes dans le domaine du tourisme et de l’artisanat, et ce au mieux des intérêts des deux pays, conclut le communiqué.