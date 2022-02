Le ministre des Travaux publics, Kamal Nasri a reçu, lundi, l’ambassadeur de l’Etat du Qatar à Alger, Abdulaziz Ali Naama, qui lui a rendu une visite de courtoisie.

Lors de cette audience, les deux parties ont évoqué les voies de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine des travaux publics, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens qui se sont déroulés au siège du ministère ont porté sur les éléments essentiels de la coopération et du partenariat entre l’Algérie et le Qatar et les moyens à même de les développer, ainsi sur plusieurs points d’intérêt commun, précise le communiqué.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation et du développement de la coopération et du partenariat entre l’Algérie et le Qatar dans le domaine des travaux publics, ajoute la même source.

Dans ce cadre, le ministre des Travaux publics et l’ambassadeur qatari se sont félicités du «niveau des relations bonnes et solides qui lient les deux pays frères», lit-on dans le communiqué.