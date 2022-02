La Commission européenne a suggéré mardi de dégager 43 milliards d'euros à l'industrie des semi-conducteurs afin de se défaire de sa dépendance de l'Asie dans ce secteur stratégique qui connait des pénuries.

Le projet de règlement, qui devra encore être adopté par les pays membres et le Parlement européen, prévoit 11 milliards d'euros de subventions, dont environ la moitié provenant du budget de l'UE et l'autre moitié des Etats membres, pour financer la recherche dans les technologies les plus innovantes et des lignes pilotes pour préparer leur industrialisation.

Pour permettre l'implantation d'usines de très grande taille, Bruxelles autorisera en outre 30 milliards d'euros d'aides publiques des Etats membres à des industriels du secteur, y compris des groupes étrangers, comme l'américain Intel qui envisage d'investir en Europe.

Un fonds de plus de 2 milliards d'euros viendra en soutien des start-up du secteur.

Ces financements essentiellement publics devraient entraîner un montant encore plus important d'investissements privés, espère la Commission.

"Nous nous sommes fixé l'objectif d'avoir 20% du marché mondial en 2030", soit deux fois plus qu'aujourd'hui, a déclaré la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.

Dans un marché qui devrait lui-même doubler d'ici à 2030, cela signifie une multiplication par quatre de la production de semi-conducteurs sur le territoire européen.

L'Union européenne, à la pointe de la recherche sur les puces, a vu sa part de marché chuter ces dernières décennies, à seulement 9% de la production mondiale, a-t-elle souligné.

Mais la pénurie de semi-conducteurs, qui a freiné l'industrie automobile depuis trois ans avec l'arrêt forcé de nombreuses usines, a provoqué un électrochoc. Au point de convaincre la Commission d'assouplir son strict encadrement des aides d'Etat et d'assumer une politique industrielle interventionniste dans un continent traditionnellement très ouvert à la concurrence mondiale. "Pour la première fois, l'Europe fait évoluer les règles sur la politique de concurrence, notamment les aides d'Etat", a expliqué Thierry Breton, qui pilote l'initiative de l'UE. L'an dernier, les semi-conducteurs ont représenté un marché mondial de près de 600 milliards d'euros, selon le cabinet de conseil Yole Développement.