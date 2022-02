Un complexe commercial et de loisirs sera réalisé "prochainement" en plein centre ville de Bouira une fois finalisées toutes les démarches juridiques et administratives en cours pour confier le projet à l’entreprise publique Cosider-construction, a-t-on appris mardi auprès de la wilaya.

Il s’agit du projet d'un Park Mall dont le chantier devrait être lancé "prochainement" au centre ville de Bouira, a indiqué le wali Lekhal Ayat Abdeslam, qui s’était déjà réuni avec le Président-directeur général du groupe Cosider-construction pour examiner la possibilité de réaliser les travaux.

Au cours de la réunion, à laquelle ont assisté également quelques directeurs de l’exécutif et les services municipaux et de la daïra de Bouira, le premier magistrat de la wilaya a donné des instructions pour la signature d’une convention de partenariat entre l’Agence foncière de la wilaya et l’entreprise Cosider-construction afin de pouvoir entamer les travaux, selon les détails recueillis auprès de la cellule de la communication.

Le projet sera réalisé sur une assiette foncière, nouvellement récupérée par les autorités locales et si tuée en plein centre ville de Bouira. Outre le complexe commercial et de loisirs, un autre projet consistant en la réalisation d’un jardin public pour la ville de Bouira a été lancé à la cité des 80 logements.

Les travaux de réalisation du jardin public ont débuté samedi dernier sur un terrain de plus de 7000 M2, selon les détails fournis par la wilaya. Pour rappel, les autorités locales ont donné l’accord à la même entreprise publique pour la réalisation d’un complexe hospitalier Mère-enfant à Bouira, ainsi que pour relancer les travaux de réalisation du nouvel hôpital de M’Chedallah, qui est à l’arrêt depuis de longs mois.