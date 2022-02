La commission de wilaya d’écoute aux investisseurs et porteurs de projets de la wilaya de Tébessa a réceptionné durant l’exercice 2021, 134 préoccupations relatives à la facilitation des procédures pour relancer les projets de développement et d’investissement dans divers domaines, a révélé mardi la directrice locale de l’Industrie. Durant l’année précédente, il a été procédé à la réception de ce nombre "important" de préoccupations en rapport notamment avec les contraintes entravant la relance des projets de développement dans plusieurs domaines dont l’industrie, le bâtiment, l’urbanisme et les travaux publics, a déclaré Mme. Zinaba Guerfi à l’APS. Elle a par ailleurs précisé que les préoccupations soulevées ont été consultées par la commission de wilaya chargée d’écoute aux investisseurs et porteurs de projets. La commission de wilaya d’écoute aux investisseurs et porteurs de projets constituée fin 2020 est composée de représentants de plusieurs secteurs à l’instar des directions de l’Industrie, de l’Energie, des Ressources en eau, des Services agricoles, des Domaines, entr e autres, a déclaré la même responsable, ajoutant que la commission veille à la facilitation des procédures au profit des véritables investisseurs et leur assure également l’accompagnement nécessaire pour la concrétisation de leurs projets sur le terrain. La commission a consulté les préoccupations émises et a transféré 60 préoccupations au Comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régularisation du foncier (Calpiref) s’occupant des zones industrielles destinées à la domiciliation des projets d’investissement (mobilisation d’assiette foncières industrielles), alors que 48 préoccupations ont été transférées vers les différentes instances concernées pour étude et résolution, tandis que des réponses ont été données à 26 autres préoccupations en vue d’entamer la concrétisation des projets sur le terrain. La commission de wilaya d’écoute aux investisseurs et porteurs de projets permettra de trouver les solutions adéquates aux investisseurs dans les différents domaines et de les prendre en charge en vue d’optimiser le dynamisme économique dans cette wilaya frontalière et la relance des projets de développement pour diversifier les sources de revenus et créer des postes d’emploi.

La commission ouverte à la direction locale de l’Industrie reçoit les préo ccupations des investisseurs avec les pièces jointes nécessaires et procède à l’étude et classification selon la nature de l’investissement avant de les transférer vers les instances concernées qui s’attèlent à trouver les solutions nécessaires et efficaces en plus de l’accompagnement.