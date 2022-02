Les offres d'emploi collectées par l'agence Emploitic ont enregistré une hausse de 29% en 2021, signe de reprise de l'activité économique en Algérie après le choc de la pandémie de Covid-19.

Selon un communiqué d'Emploitic, une des plus importante agence d'emploi privée en Algérie, le nombre des offres publiées sur son site-web a atteint 26.900 offres en 2021 contre 20.700 en 2019.

Cette hausse est conforme aux prévisions avancées dans le rapport "Perspectives de Recrutement", élaboré par Emploitic et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci).

Comme en 2020, l'industrie a été le secteur qui a recruté le plus en 2021, avec un ratio de 31% du global des opportunités offertes via Emploitic, le secteur des services le talonne avec 25% des offres publiées, suivi par celui du commerce-distribution avec 14%. Le tiers des offres d'emploi étaient destinées aux métiers du Commercial, avec un taux de 31%, contre 25% des offres qui visaient les métiers de l'industrie, 14% des opportunités qui concernaient les métiers de l'administration et 11% d'offres qui s'adressaient à ceux de la finance. Sur l'ensem ble des offres d'emploi diffusées en 2021 par l'agence, plus de 9.451 d'entre elles ciblées les jeunes diplômés, sans expérience professionnelle ou débutant, soit près du tiers des opportunités affichées. Selon le même bilan, 2.305 recruteurs recensés en 2021 ont publié 11.800 offres d'emploi à l'adresse des candidats ayant entre 3 et 5 ans d'expérience, alors que ceux qui ont entre 6 et 10 ans d'expérience ont été ciblés par 4.035 offres.