La consommation des ménages au Japon a modestement augmenté de 0,7% en moyenne en 2021, mais elle suit actuellement une tendance négative qui s'est poursuivie en décembre pour un cinquième mois d'affilée, selon des chiffres du gouvernement publiés mardi.

Le petit regain enregistré l'an dernier n'efface pas la lourde chute de la consommation en 2020 provoquée par la pandémie (-5,3%). Et ce rebond s'avère par ailleurs inférieur à la hausse de 1,5% signée en 2019. En décembre, la consommation des ménages a encore reculé de 0,2% sur un an, alors que les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à une stagnation.

Elle a toutefois légèrement progressé par rapport à novembre (+0,1%), selon les chiffres du ministère japonais des Affaires intérieures. Le pouvoir d'achat des ménages nippons est actuellement sous pression à cause de la flambée des prix de l'énergie, et le retour de restrictions depuis le mois dernier face à l'arrivée de la vague Omicron au Japon risque aussi de retarder la reprise de la consommation.

Le gouvernement tente d'inciter les entreprises japonaises à revaloriser les salaires pour relancer la con sommation et soutenir la croissance, mais cette tâche s'annonce particulièrement ardue.