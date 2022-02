Un réseau de malfaiteurs spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par voie maritime, a été démantelé par la police à Tizi-Ouzou, a indiqué lundi la sûreté de wilaya dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine à partir des côtes Algériennes, les Forces de Police de la Brigade Mobile de Police Judiciaire (BMPJ) de Tigzirt, ont démantelé un réseau composé de cinq (5) individus", a précisé le communiqué.

Agées de 31 à 37 ans, les personnes arrêtées sont membres d'une "association spécialisée dans l’organisation de traversées clandestines pour des candidats à l’émigration moyennant des sommes d’argent", a ajouté la même source.

Une procédure judiciaire a été instruite contre les mis en cause dans cette affaire, pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation et l’organisation de traversées clandestines par voie maritime pour plusieurs individus moyennant avantage financier et exposition de leur vie au danger", selon le communiqué.

Présentés au Parquet de Tigzirt, territorialement compéten t, trois présumés membres de cette association ont été mis en détention provisoire, alors que les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire, a-t-on signalé.