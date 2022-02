La branche africaine de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA Afrique) va lancer un programme de développement de la jeunesse «FIBA National Youth Camps», dont un camps se tiendra en Algérie du 22 au 27 février.

«Les FIBA National Youth Camps ont pour but d'aider les fédérations nationales à détecter les nouveaux talents et à construire des programmes de développement pour les joueurs et les entraineurs locaux», indique la FIBA Afrique sur son site officiel. Après les deux premiers camps à Maurice et la Guinée (8-13 février), l'édition 2022 des «FIBA National Youth Camps» s'arrêtera au Mozambique (15-20 février), en Ouganda (21-26 février), en Algérie (22-27 février) et au Tchad (1-6 mars). Deux autres camps sont prévus en République démocratique du Congo (1-6 mars) et à Madagascar (7-12 mars), mais ils n'ont pas encore été confirmés définitivement. Selon l'instance dirigeante du basket africain, ces camps seront encadrés par des experts de la FIBA et de la NBA. Chaque camp rassemblera 30 à 40 filles et garçons âgés de 14 à 18 ans. Les trois premières journées seront consacrée s à 25 coachs, puis les joueurs seront au centre des entraînements pour le restant du camp. Le programme «FIBA National Youth Camp» fait suite aux «FIBA Africa Youth Camps» lancés en 2021 et organisés à Nairobi (Kenya), Abidjan (Côte d'Ivoire) et Saly (Sénégal).

A la fin de chaque «FIBA National Youth Camp», les meilleurs joueurs seront invités à participer à un «Regional Youth Camp», qui réunira des basketteurs issus de différentes régions du continent entre mai et juin 2022. De là, certains d'ente eux seront sélectionnés pour participer au programme «Basketball Without Borders 2022».